11 марта 2016, 17:00

Экономика

В прошлом году Москва сэкономила много воды и электроэнергии

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Экономия электроэнергии в Москве в прошлом году составила 32 миллиона 826 тысяч киловатт-час, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента топливно-энергетического хозяйства.

Величина экономии воды в 2015 году составила 16,3 миллиона кубических метров.

Согласно отчету за предыдущий год, размещенному на сайте департамента, в 2014 году в рамках госпрограммы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" городу удалось сэкономить более 819 миллионов киловатт-час электроэнергии и более 36 миллиона кубометров воды.

