08 ноября 2013, 10:38

Экономика

Земельная комиссия предоставит три участка в столице под электросети

Фото: ИТАР-ТАСС

Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась предоставить земельные участки "Объединенной энергетической компании" под электросети. Об этом сообщили в Москомстройинвесте.

Участки расположены в трех округах: улица Астрадамская, вл. 6 (САО); пересечение Мячковского бульвара и улицы Перерва, пересечение улиц Перерва и Краснодарская (ЮВАО), улица Мосфильмовская, вл. 51А (ЗАО). Общая площадь участков - от 200 до 500 квадратных метров.

Напомним, решение о предоставлении земли для "Объединенной энергетической компании" было принято 24 октября на заседании Градостроительно-земельной комиссии.

