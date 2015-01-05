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Электроэнергия

05 января 2015, 16:37

В 2015 году запустят 58 электроподстанций

электроэнергия энергетика городское хозяйство итоги года экономика и предпринимательство наука и инновации

Фото: ТАСС

В 2014 году были запущены 15 высоковольтных электроподстанций, в 2015 году их количество увеличится еще на 58, сообщает Агентство "Москва". За прошедший год также было заключено много энергосервисных контрактов с многоквартирными домами, что позволит экономить тепло и энергию. Эта работа будет продолжена в 2015 году.

Главными достижениями столицы в сфере энергетики в ушедшем году стали запуск 15 высоковольтных электроподстанций, строительство и реконструкция крупных блоков ТЭЦ, открытие новых коллекторов и заключение энергосервисных контрактов для жилых домов, сообщил руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Павел Ливинский.

В 2014 году также развивалось коллекторное хозяйство, были построены три новых коллектора – "Щербинка", "Верещагино" и "Первомайский" общей протяженностью 24 километра. Среди других итогов года - развитие теплосетевого хозяйства, в частности, строительство и реконструкция крупных блоков ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 Мосэнерго, добавил Ливинский.

"Без лишней скромности можно сказать, такого международного масштаба, где сухие градирни используются, закрытые схемы, замкнутый контур. Ничего в ту же самую Москву-реку не выбрасывается. Все в замкнутом цикле, то есть, это все "зеленые" технологии", - отметил он.

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