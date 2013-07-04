Новый рекорд энергопотребления установлен в Москве из-за жары

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Новый летний исторический максимум энергопотребления зафиксировали столичные энергетики 27 июня. Он составил 12 484 МВт,ч на 530 МВт больше прошлогоднего летнего рекорда 7 августа.

Как пояснили в пресс-службе столичного департамента топливно-энергетического хозяйства, причиной повышения уровня потребления энергии стало активное использование климатической техники. Спасаясь от жары, москвичи включали в сеть все, что могло принести прохладу, начиная от вентиляторов и заканчивая огромными холодильными установками в торговых центрах.

При этом, как правило, летний уровень потребления на 30 процентов ниже зимнего. Пиковые значения в июне этого года выросли на 4 процента по сравнению с прошлым летом и более чем на 5 процентов относительно лета 2011 года.

