Расчет пеней и цветные квитанции: что нужно знать о задолженностях по ЖКУ

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

За неуплату управляющая компания может отключить в квартире свет, горячую воду, газ и водоотведение. M24.ru выяснило, как не попасть в число должников и что предпринять, если коммунальные услуги все-таки отключили.

Порядок отключения

Согласно постановлению правительства России о предоставлении ЖКУ, управляющая компания может отключить коммунальную услугу, заранее сообщив об этом жильцу. Размер задолженности, за которую грозит отключение, отличается в зависимости от коммунальной услуги.

Прежде чем отключить свет, горячую воду, газ или водоотведение, компания обязана письменно предупредить собственника квартиры о задолженности. Уведомление вручают жильцу под расписку или отправляют по почте заказным письмом. Если собственник квартиры не получил предупреждение, отключение считается незаконным.

Если в течение 30 дней с момента получения уведомления жилец не гасит задолженность, компания может ограничить предоставление коммунальной услуги. Об ограничении опять же нужно предупредить за трое суток с помощью письменного извещения.

Как сообщил M24.ru начальник отдела корпоративных коммуникаций ОАО "Мосэнергосбыт" Вадим Надточиев, большинство должников осуществляют оплату до момента введения ограничений.

Если у управляющей компании нет технической возможности ограничить подачу коммунальной услуги, то через 30 дней после письменного предупреждения услугу отключают. За трое суток до отключения отправляется новое извещение.

Предоставление услуги возобновят в течение двух дней после погашения задолженности или заключения соглашения о порядке погашения (если должник выплатит часть долга). Как пояснили изданию в Мосэнергосбыте, возможно и срочное подключение, но оно стоит дороже.

Фото: M24.ru/Роман Балаев

Частности: свет, вода, газ и канализация

Отключить за неуплату могут горячую воду, электричество, газ и водоотведение. Подачу отопления и холодной воды управляющая компания не может приостановить по санитарным нормам.

Порядок отключения и возобновления подачи коммунальных услуг в Москве:

Свет: предупреждения начинают высылать через 2 месяца после прекращения оплаты. Еще через 30 дней, если собственник не выплачивает долг, свет отключают. Погасить задолженность можно через личный кабинет клиента Мосэнергосбыта. Кроме того, можно позвонить в контактный центр по телефону 8 (495) 981-98-19. После оплаты для возобновления энергоснабжения нужно обратиться в ближайший клиентский офис ОАО "Мосэнергосбыт".

Что бывает с должниками по свету

Газ: предупреждения начинают высылать за 20 дней до предполагаемого отключения. Перекрыть газ могут, если собственник накопит двухмесячную задолженность. Однако, как пояснили M24.ru в "Газпром межрегионгаз Москва", в многоквартирных домах газ почти никогда не отключают. Погасить задолженность можно во всех банках, где принимают квитанции за газ. Список банков - здесь.

Горячая вода и водоотведение: решение о времени отключения принимает каждая управляющая компания индивидуально. Отключить должника от канализации водопроводчики могут, не заходя в квартиру. Рабочие перекрывают слив унитаза, при этом остальная сантехника - раковина и ванна - остается в рабочем состоянии. Погасить задолженность можно с помощью любого средства оплаты - через почту, банк, портал городских услуг или интернет-банк.

Как подчеркнули в столичном департаменте ЖКХ, главной организацией по работе с неплательщиками является управляющая компания. Все вопросы по погашению задолженностей нужно решать прежде всего с ней.

Квитанцию за все коммунальные услуги (ЕПД) в электронном виде можно получить на портале городских услуг, а также с помощью SMS-запроса. Отметим, с декабря 2012 года в квитанциях за коммунальные услуги указывают сумму взноса за капитальный ремонт.

Фото: M24.ru/Роман Балаев





Штрафы и лишение квартиры

С 2009 года столичным должникам начали рассылать цветные платежки. Имеющим месячный долг полагаются голубые квитанции, злостным неплательщикам - красные с предупреждением о том, что в случае неуплаты на должника подадут в суд. И хотя такие квитанции обходятся дороже, чем традиционные белые, данный шаг оправдывает себя: часть жильцов все-таки гасят долги.

Кроме того, если вы не оплачиваете коммунальные услуги вовремя, УК начинает начислять пени. Каждый месяц оплачивается до 10 числа следующего, поэтому, если счет не пришел вовремя, нужно обязательно обратиться в управляющую компанию за новой квитанцией. Если бухгалтерия УК выдаст вам соответствующую справку, штраф начисляться не будет.

Пени не взимаются с собственников, рассчитывающихся через городскую систему расчетов и начислений за жилищно-коммунальные услуги (МФЦ/ГКУ ИС) районов, пояснили M24.ru в столичном департаменте ЖКХ.

Для все остальных размер пеней рассчитывается с 11 числа месяца, следующего за истекшим, следующим образом:

сумма задолженности * количество просроченных дней * одна трехсотая ставки рефинансирования ЦБ

С 14 сентября 2012 года ставка рефинансирования составляет 8,25 процента.

Пример: по квитанции за май собственнику нужно заплатить за коммунальную услугу 3580 рублей. 8 июня он заплатил 3100 рублей. Квитанцию за июнь в управляющей компании сформировали 21 июня, и на тот момент сумма задолженности составила 480 рублей (3580 - 3100). Период - с 11 по 21 июня. Пени начисляются так: 480 рублей (сумма задолженности) * 11 дней (количество дней с 11 по 21 июня) * 0,00028 (ставка рефинансирования, деленная на 300) = 1,48 рубля.

Рассчитать пени можно на сайте Единого расчетного центра.

Фото: M24.ru/Роман Балаев



При оплате квитанции через терминал пени заплатить не получится. Погасить штраф можно только в отделении Сбербанка или в управляющей компании.

В самых серьезных случаях город может отсудить у неплательщика ЖКУ квартиру. Однако на деле этот способ оказывается очень непросто применить. Суд должен удостовериться, что у должника нет уважительных причин не платить по счетам. Уважительной причиной может считаться: утрата работы, задержка зарплаты, пенсии, болезнь.

Вопрос о выселении и продаже квартиры считается соразмерным, если долг составляет не менее 80% от рыночной стоимости жилья.

Выселить через суд можно квартиросъемщика муниципального жилья. Для собственников же это крайне сложная с точки зрения закона и исполнения процедура.

Кроме того, право на жилище закреплено в Конституции РФ, поэтому лишить человека единственной квартиры нельзя. Для проживания должнику обязаны предоставить другое помещение площадью не менее 6 квадратных метров на человека. При этом до введения принудительных мер собственнику дают три месяца на оплату долга.

Как правило, суд не выселяет неплательщиков, и у города остается единственный способ вернуть долги - взыскать деньги через службу судебных приставов.

Елена Тимофеева