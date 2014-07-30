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Электроэнергия

30 июля 2014, 07:53

В ЦАО началась реконструкция кабельной линии "Бутырки-Самарская А, Б"

электроэнергетика МОЭСК электроэнергия кабельные линии электросети

Фото: moesk.ru

В Центральном административном округе Москвы начались работы по реконструкции кабельной линии 110 кВ "Бутырки-Самарская А, Б". Реконструкция нужна для увеличения пропускной способности линии и для повышения надежности электроснабжения, а также присоединения новых потребителей ЦАО. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".

Отмечается, что этот объект входит в инвестиционную программу Высоковольтных кабельных сетей.

Уточняется, что проектом реконструкции предусматривается прокладка кабельной линии 110 кВ от открытого распредустройства подстанции "Бутырки" до подстанции "Самарская". Протяженность трассы составляет 5,76 тысяч метров. Для пересечения проезжих частей и зон, насыщенных коммуникациями, проектом предусматривается прокладка кабельной линии закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения. Всего на линии 10 закрытых участков общей протяженностью 1,36 тысяч метров.

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