Норму на потребление электричества хотят отменить

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Госдуме предложили отменить социальные нормы потребления электричества, передает Агенство "Москва". Накануне было принято решение внести соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента.

Социальная норма потребления электроэнергии подразумевает определенный лимит на ежемесячное потребление для каждой квартиры. Если превысить лимит, который устанавливает государство, то электричество оплачивается по повышенному тарифу.

"Настоящий законопроект направлен на отмену в целом института социальной нормы в электроэнергетике. Отсутствие технической возможности, низкий экономический эффект, большие затраты на введение социальной нормы, негативные социальные последствия ставят под сомнение само существование института социальной нормы в электроэнергетике", – отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Согласно отчету Счетной палаты, проанализировавшей работу пилотных проектов за 2013–2015 годы, социальная норма не сработала, уверяют авторы документа. Введение социальной нормы преследовало несколько целей. Во-первых, сподвигнуть граждан экономить электроэнергию. В то же время в Красноярском крае и Орловской области в 2013-2015 годах отмечался рост среднедушевого потребления электроэнергии.

Также задача социальной нормы – достижение реальной оплаты услуг населением. На сегодня граждане платят лишь 80 процентов от стоимости ресурса. Еще одна цель этого энергетического института – снизить перекрестное субсидирование.

По мнению авторов законопроекта, попытки ввести социальную норму натолкнулись либо на резкое социальное недовольство, либо на существенные технические проблемы, либо на природные факторы.

В частности, после выхода постановления о введении социальной нормы в Республики Коми, от нее сразу отказались, потому что наступила полярная ночь, и цель экономии электроэнергии оказалась недостижимой. В Хабаровском крае невозможность установления социальной нормы связана с отсутствием горячего водоснабжения весной, летом и осенью.