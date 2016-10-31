Форма поиска по сайту

31 октября 2016, 12:35

Транспорт

Взрывчатку нашли в грузовом вагоне на юго-востоке Москвы

Боеприпасы обнаружили в грузовом парке станции Перово-1 Горьковского направления МЖД на юго-востоке столицы, сообщает телеканал "Москва 24".

По данным Агентства "Москва", их нашли одном из вагонов поезда в районе железнодорожной станции. Территорию оцепили, на место выехали специалисты.

В пресс-службе Московской железной дороги заявили, что пассажирские станции и платформы Курского и Горьковского направлений работают в штатном режиме. Информация о том, что на станции Чухлинка проводится эвакуация, не соответствует действительности.

В МЖД отметили, что полицейские проверяют грузовой вагон на наличие подозрительных предметов в парке станции Перово-1. Место, где расположен состав, находится вдалеке от главных путей. При этом ситуация не создает угрозу безопасности движения поездов.

