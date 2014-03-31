С 1 апреля пригородные электрички сменят уборщиков

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 апреля ответственность за уборку электричек и станционных платформ перейдет к Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Об этом М24.ru рассказал исполнительный директор ЦППК Максим Дьяконов. До сих пор этим занимались сами Российские железные дороги.

"С 1 апреля мы планируем полностью принять эту функцию от РЖД. Уже полтора года в рамках пилотного проекта мы убираем поезда Казанского направления, у нас другая технология уборки - вместо двух раз самые загруженные станции мы убираем три раза в день", – сказал Дьяконов. Он объяснил, что РЖД – собственник инфраструктуры, но ЦППК, как перевозчик, более заинтересована в уровне и качестве уборки. РЖД сейчас использует наемных рабочих, по его словам, ЦППК также привлекает подрядчиков, но будет более тщательно следить за их работой.

Также Дьяконов сообщил, что в планах компании увеличить число сотрудников, следящих за порядком в электропоездах. "Некоторые поломки в подвижных составах можно быстро исправить – например, заменить какую-то деталь или вкрутить лампочки", - уточнил Дьяконов.

Отметим, что на встрече руководителей ЦППК 27 марта с пассажирами звучали жалобы о том, что в электричках не убирают, а поезда часто выезжают с закрашенными окнами и не закрывающимися дверьми. Кроме того, пассажиры указали на курение в вагонах и на нелегальную торговлю.

Представитель депо "Железнодорожное" Горьковского направления Московской железной дороги, пожелавший остаться неназванным, рассказал М24.ru, что сейчас качество уборки в электричках, действительно, далеко от идеала. "Уборщики должны дать машинисту или его помощники на подпись документы о выполненной работе. Зачастую они и пяти минут не убирают, сразу несут документы", – отметили в депо.

Вопрос уборки, по словам собеседника M24.ru, регулярно поднимается на оперативных совещаниях. "Нужно выделить человека, который бы контролировал сотрудников клининговых компаний и проводил внезапные проверки", – говорит сотрудник ОАО "РЖД".

Руководитель отдела исследования пассажирских перевозок Института проблем естественных монополий Евгений Алексеев отметил, что, когда аутсорсинговые организации к уборке подвижного состава не привлекались и в предоставлении этой услуги было занято меньше людей, контроль был хуже. "Сейчас он усилился", – сказал он.

Отметим, что Центральная пригородная пассажирская компания создана в 2005 году РЖД (50%), правительством Москва (25 %) и Московской области (25%). На данный момент РЖД владеет 25% минус 1 акцией ЦППК, правительство Московской области 25 % плюс 1 акцией, а ООО "Московская пассажирская компания" владеет 50% ЦППК.

Марина Курганская, Наталья Савельева