Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится на неделю

Расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 31 января по 6 февраля из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба РЖД.

Ремонтные работы будут проводить в районе платформы Фрезер в ночь на 1,3 и 6 февраля. Железнодорожники будут разбирать временные пролетные строения моста, которые устанавливали для строительства нового подземного пешеходного перехода.

С 31 января по 3 февраля на участке Москва – Раменское выведут из расписания четыре ночных экспресса отправлением из Москвы в 22:00 и 23:00 и из Раменского – в 21:00 и 22:00.

2, 3, 5 и 6 февраля изменится время отправления и прибытия у некоторых пригородных поездов Казанского направления, курсирующих ночью и ранним утром. Также несколько составов выполнят укороченные рейсы.

