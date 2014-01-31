Новые электрички приспособят для перевозки маломобильных граждан

Фото: ИТАР-ТАСС

С 2015 года все новые пригородные электропоезда оснастят специальным оборудованием для перевозки маломобильных групп населения, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

"В электропоездах будут предусмотрены места для проезда инвалидов в колясках, которые оборудуются ремнями безопасности, специальными креплениями коляски к полу и поручнем. Туалетные комплексы станут приспособлены для пользования людей с ограниченными возможностями", - отмечается в сообщении.

Кроме того, первые и последние вагоны поездов оборудуют откидными пандусами, что позволит людям с ограниченными возможностями беспрепятственно попасть в вагон.

В компании отметили, что также продолжат повышать доступность для инвалидов пригородной инфраструктуры.

Так, для приобретения билетов пассажирам с ограниченными возможностями по слуху и речи на Московском транспортном узле развивается сеть терминалов самообслуживания. В январе 2014 года билеты можно самостоятельно приобрести на 151 остановке. Кроме того, на 20 станциях установлены средства визуального оповещения пассажиров. Всего работают 40 групповых табло и 119 платформенных указателей.

Для пассажиров с ограниченными возможностями по зрению перед входом на объекты пассажирской инфраструктуры обустроено тактильное покрытие. На 170 остановочных пунктах установлена система "автодиктор", оповещающая о прибытии и отправлении поездов, а также об изменение в расписании движения электропоездов.

"177 остановочных пунктов оборудовано пандусами для доступа пассажиров с ограниченными физическими возможностями на платформы. Многофункциональный комплекс конкорс на станции "Мытищи" имеет лифт для передвижения людей с ограниченными возможностями", - добавили в пресс-службе.