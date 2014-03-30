В расписании РЖД добавили отмененные на осень-зиму поезда

В расписание РЖД добавили отмененные на зиму электрички

С 30 марта меняется график движения пригородных поездов – в него добавили электрички, которые были отменены на осенне-зимний период.

Как сообщает телеканал "Москва 24", из-за этого скорректировали расписание других поездов, так что пассажиров просят быть внимательнее при планировании своих поездок.

Изменения в расписании актуальны до конца мая, после чего железная дорога полностью перейдет на летний график - тогда назначат еще 14 дополнительных электричек в часы пик.

По прогнозам специалистов, летом пассажиров будет на 22% больше, чем зимой.