До фестиваля "Нашествие" пустят дополнительные электрички

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В связи с проведением фестиваля "Нашествие" часть пригородных поездов продлит свои маршруты до станции "Конаковский мох" – ближайшей остановки к месту проведения мероприятия, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

По словам представителей перевозчика, 3 июля по удлиненным маршрутам будут курсировать четыре поезда. Среди них, два состава, курсирующие обычно между Москвой и клином – № 6520 и № 6538, отправляющиеся в 15.10 и 19.43.

Кроме того, удлинится маршрут поезда до станции Крюково № 6348 с отправлением в 12.57. Рядом с местом проведения "Нашествия" также будет останавливаться электричка № 6616, Москва-Решетниково, отправляющаяся в 22.05. Также до "Конаковского Мха" будет ходить поезд № 6617, но он будет делать там только техническую остановку без посадки и высадки пассажиров.

4 июля по удлиненному маршруту продолжат ходить поезда № 6348 и № 6320, кроме того добавятся две электрички №№ 6314 (отправляется в 8.19) и 6340 (отправляется в 10.17)"Москва-Крюково" и поезд из Крюково обратно до Москвы № 6319.

5 июля изменится расписание четырех поездов: электрички № 6616 от Москвы до Решетниково – она будет выезжать из города в 22.05, поезд № 6371 из Крюково отправится в 19.36, состав № 6619 от Конаковского Мха отправится в рейс в 22.02. Кроме того, Изменит расписание поезд №6376. Он будет выезжать в Зеленоград 21.40.

В последний день фестиваля движение электричек ждут следующие изменения:



состав № 6621 Конаковский Мох – Москва – отправление в 0.03;

состав № 6603 Конаково – Москва – отправление в 6.02;

состав № 6602 Москва – Конаково отправление 6.40.

Представители перевозчика попросили пассажиров следить за изменениями в расписании на сайте МТППК, в сервисах "Яндекс.Расписание" и "Ту-ту". Узнать о движении поездов можно также по телефону горячей линии: 8-800-775-00-00.

Фестиваль "Нашествие" ежегодно проходит в Тверской области в первых числах июля. На его сценах выступали Би-2", "Ночные снайперы", "Ляпис Трубецкой", "ДДТ" и другие звезды отечественного рока. В прошлом году, по словам организаторов, мероприятие посетили около 150 тысяч человек, а в 2013 на фестиваль приехали около 160 тысяч гостей.