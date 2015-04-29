В электричках может появиться бесплатный Wi-Fi

Фото: ТАСС/Елена Пальм

Участникам проекта "Активный гражданин" предложили высказаться о необходимости Wi-Fi в электричках, сообщает пресс-служба проекта. Ранее с инициативой оснастить электрички беспроводным интернетом выступил департамент транспорта.

Эксперты уверены, что нововведение поможет сделать более популярным этот вид транспорта среди горожан. По словам начальника управления развития рельсовых видов транспорта Александра Панина, качество Wi-Fi в электричках должно соответствовать самым высоким требованиям.

"Внедрение Wi-Fi в пригородных поездах можно считать необходимым и важным элементом ориентированности клиентов. Но к этому вопросу нельзя относиться формально, скорость передачи данных и стабильность сигнала должны быть на высоком уровне", – отметил он.

Wi-Fi в наземном городском транспорте

Напомним, с февраля 2015 года в рамках пилотного проекта пассажиры электропоезда № 479, который ходит по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям, могут пользоваться бесплатным интернетом. В ходе тестирования сетью Wi-Fi уже воспользовалось около 80 тысяч пассажиров.

Кроме того, в марте этого года проект "Активный гражданин" выяснил у москвичей, как часто они пользуются пригородным железнодорожным сообщением. В голосовании приняли участие более 255 тысяч человек. Оказалось, что электричками пользуется 63 процента проголосовавших, из которых практически каждый пятый катается на ней ежедневно.

В настоящее время бесплатный Wi-Fi есть в столичном метро, к лету его планируют провести к 450 остановкам общественного транспорта. Также беспроводной (платный) интернет есть в поездах "Сапсан". В поездах на Московской кольцевой железной дороге планируют также организовать Wi-Fi. Будет ли услуга бесплатной – еще решается.

В планах столичного правительства – оснастить доступом в сеть весь наземный транспорт города. Примерные сроки ввода проекта – до конца 2015 года.