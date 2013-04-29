Расписание электричек изменят на летний период

Для удобства московских дачников ходят 27 экспрессных электричек

Около 33% москвичей регулярно выезжают летом на дачу. Для них ходят 27 экспрессных электричек с четырех вокзалов Москвы: Савеловского, Казанского, Курского и Киевского.

Добраться от Савеловского вокзала до Дмитрова или Дубны можно с помощью экспрессов, каждый из которых ходит четыре раза в день, по два в каждую сторону. С Курского вокзала в направлении Владимира ежедневно отправляются пять экспрессов, а в Орехово-Зуево и Тулу выезжают по два экспресса в день. С Казанского вокзала в сторону Рязани отправляются шесть поездов в сутки, а с Киевского вокзала в Калугу - четыре электрички.

Напомним, с 26 мая вступит в силу летнее расписание движения поездов. В Подмосковье будет назначено 25 новых электричек, из них 14 по выходным дням. При этом на ряде остановок откроются дополнительные билетные кассы, в частности, на платформах Ховрино, Фролово, Стреглово, Ямуга и Радищево.

В праздничные дни расписание электричек изменится. 30 апреля они будут ездить по расписанию пятницы, 1, 2 ,3 , 4 мая – по расписанию субботы, 5 мая – по расписанию воскресенья, 6 мая – по расписанию понедельника, 8 мая – по расписанию пятницы, 9, 10, 11 мая – по расписанию субботы, 12 мая - по расписанию воскресенья.

Частично изменится и расписание некоторых поездов: на Ярославском направлении 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 мая будут курсировать экспрессы в Александров и обратно, на Казанском направлении на 30 апреля и 8 мая назначен экспресс до станции Рязань-2 отправлением в 17.30, а на 5 и 12 мая - отправлением из Рязани-2 в 15.35. Экспрессы на участке Владимир - Москва с остановкой на станции Петушки 5 и 12 мая будут отправляться из Владимира в 19.40, а экспресс из Москвы - в 15.18 30 апреля, 1 и 8 мая. Кроме того, в связи с переносом рабочих дней с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая отменяются экспрессы на участке Орехово-Зуево - Москва.

На Киевском направлении 30 апреля и 8 мая назначен экспресс Москва – Калуга-1 отправлением в 17.07, а на Павелецком направлении в эти же дни будут курсировать поезда Домодедово – Москва отправлением в 17.57 и Москва – Ступино отправлением в 18.50. Также на эти два дня на Рижском направлении вводится электричка Москва– Волоколамск отправлением в 18.15.

Дополнительные полуминутные остановки пригородных электричек назначат в Пасху 5 мая. На Киевском направлении поезда остановятся в Сколкино, Переделкино, Крекшино и Алабино; на Курском направлении - в Щербинке и Бутово; на Ярославском направлении - на остановочном пункте "Правда"; на Павелецком направлении в Калинино, Чертаново и Булатниково. На Горьковском направлении назначена остановка Никольское; на Белорусском направлении - Отрадное, Баковка, Полушкино и Здравница; на Савеловском направлении дополнительная остановка предусмотрена для двух электропоездов на станции Новодачная; на Казанском направлении - на Удельной и Ильинской.

Кроме того, в мае изменится расписание пригородных электропоездов Ярославского направления в связи с ремонтными работами первого главного пути перегона Арсаки – Бужаниново и модернизацией первого главного пути на станции "Балакирево" и на перегоне Балакирево – Александров-1. С 3 по 25 мая поменяется порядок проследования некоторых остановок, часть поездов будет отправляться и прибывать раньше или позже установленного графика, некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту, а несколько составов выведут из расписания, в том числе от двух до четырех ускоренных пригородных поездов на участках Москва – Пушкино, Москва – Болшево и Москва – Александров.