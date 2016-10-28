ЦППК изменит расписание электричек в ноябрьские праздники

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Расписание электричек ОАО "Центральная ППК" (ЦППК) изменится в период ноябрьских праздников, сообщает пресс-служба перевозчика.

Расписание субботы будет действовать 4 и 5 ноября, а 6 ноября электрички будут следовать по воскресному расписанию.

В четверг, 3 ноября пригородные поезда будут ходить в обычном режиме.

Помимо изменения расписания, перевозчик также выпустит на пути дополнительные поезда 6000-ой нумерации и экспрессы 7000-ой нумерации. В некоторые дни будет курсировать несколько электропоездов – экспресс 7000-ой 6000-ой и нумерации.

Подробное расписание электричек на новогодние праздники можно посмотреть на официальном сайте ЦППК.