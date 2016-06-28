На Киевском направлении МЖД запустят 30 дополнительных электричек

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На Киевском направлении МЖД со 2 июля запустят 30 дополнительных пригородных поездов, сообщает пресс-служба РЖД.

Дополнительные электрички будут курсировать в самое востребованное для поездок время – с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 – на участках Москва–Апрелевка, Москва–Нара и Москва–Солнечная.

В связи с запуском дополнительных поездов в график движения пригородных электричек Киевского направления МЖД будут внесены изменения.

Напомним, на Белорусском направлении Московской железной дороги действует измененный график движения некоторых пригородных поездов из-за ремонта путей. Всего в рамках летней ремонтной кампании на этом направлении отремонтируют более 110 километров пути.

С 20 по 29 июня (кроме 25 и 26 июня) железнодорожники продолжат модернизацию первого главного пути перегона Можайск-Дорохово, расположенного в Рузском и Можайском районах Московской области.

Работы будут вести с 9:00 до 17:00, когда на участке не такое интенсивное движение поездов. Это позволит минимально возможным образом повлиять на расписание электричек, сохранив курсирование поездов в полном объеме в самое популярное для поездок время.