ЦППК назвала электрички самым уязвимым с точки зрения безопасности транспортом

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Пригородные железнодорожные перевозки наиболее уязвимы с точки зрения транспортной безопасности. Об этом на заседании Общественной палаты РФ по транспортной безопасности сообщил директор организации обеспечения транспортной безопасности и охраны ОАО "Центральная ППК" Антон Бубликов.

"Пригород наиболее уязвим с точки зрения транспортной безопасности, предупреждения актов незаконного вмешательства и, возможно, террористических актов. В 2014 году было зафиксировано 187 бесхозных предметов, а в 2015 году – порядка 400", – цитирует его Агентство "Москва".

Ранее m24.ru сообщало, что в пригородных поездах планируют увеличить количество охранников, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Усиление потребовалось после того, как в одном из пригородных поездов произошло нападение на пассажиров группы подростков с битами. Войдя в вагон, они избили парня кавказской внешности, затем вышли на следующей станции, прыснув в вагон из газового баллончика.

Позже стало известно, что поезд, в котором накануне произошло нападение на пассажира, не сопровождался бригадой кассиров-контролеров.

Также сообщалось и об актах вандализма в электричках. Например, в 2015 году вандалы испортили имущество ЦППК на 659 миллионов рублей. Всего было зафиксировано более 800 актов вандализма. Хулиганы разбивали стекла, плафоны, раскрашивали вагоны граффити (521 случай) и наносили другие повреждения. Шестнадцать раз окна поездов обстреливали из пневматического оружия.