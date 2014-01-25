Два подростка попали под электричку под Савеловским мостом

Фото: ИТАР-ТАСС

Два подростка получили тяжелые травмы, попав под электричку в Москве. ЧП произошло вечером 25 января под Савеловским мостом недалеко от платформы Савеловская.

15-летний подросток и его 14-летняя подруга попали под поезд сообщением "Москва-Белорусская – Подольск", сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

В итоге мальчик получил рваную рану правого бедра, а девочка – открытую черепно-мозговую травму, переломы свода и основания черепа, многочисленные гематомы и ушибленные раны. Оба подростка доставлены в столичные медицинские учреждения.