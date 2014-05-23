В ночь с 24 на 25 мая изменится расписание электричек на Одинцово

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь с 24 на 25 мая изменится расписание пригородных поездов Белорусского направления, сообщила в пятницу пресс-служба РЖД. Изменения произойдут в связи с масштабными ремонтными работами на первом и втором путях перегона Кунцево-1 - Одинцово.

Из-за большой загруженности Белорусского направления "технологическое окно" выбрано в ночь с субботы на пятницу, с 20.20 вечера до 6.20 утра, основная часть ремонтных работ будет выполнена в ночное время. Однако полностью движение остановлено не будет, столичные железнодорожники организуют его по одному из путей с использованием "вариантного" графика. Однако в связи с этим изменится график движения поездов дальнего и пригородного сообщения.

Из расписания будут выведены некоторые пригородные поезда, которые курсируют в вечернее, ночное и утреннее время, а у других электричек изменится время отправки и прибытия. Измененное расписание электричек можно увидеть на сайте компании РЖД.