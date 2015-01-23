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Ж/Д и вокзалы

23 января 2015, 13:03

На Киевском направлении меняется расписание электричек

электрички расписание поездов ж/д и вокзалы

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В связи с ремонтными работами на Киевском направлении МЖД изменится расписание электричек, сообщает пресс-служба МЖД.

Так, планируется временно вывести из расписания несколько дневных электричек на участках Москва - Апрелевка, Москва - Нара, Бекасово-1 - Нара, Селятино - Нара, Апрелевка - Нара. Кроме того, некоторые поезда, курсирующие не в часы пик, будут отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже установленного расписания.

"Московская железная дорога просит всех пассажиров с пониманием отнестись к данным работам и заблаговременно ознакомиться со всеми изменениями в графике движения пригородных поездов, которые размещены на вокзалах и остановочных пунктах МЖД", - сообщили в компании.

Напомним, на период с 20 по 25 января из-за ремонта путей изменилось расписание электричек между Москвой и Тверью. Изменения коснулись более ста поездов. Подробное расписание движения поездов опубликовано на официальном сайте Министерства транспорта Подмосковья.

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