На Ленинградском направлении 23 июля изменится расписание электричек

23 июля на Ленинградском направлении частично изменится расписание движения электричек, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

График движения поменяли на участке Москва -Тверь (станция Конаково) и обратно. Это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры.

Некоторые электрички отменены, у других изменилось время остановок и пути следования. Вся необходимая информация размещена на станциях и вокзалах и в пригородных поездах.

Также расписание можно увидеть на сайте министерства транспорта Московской области, Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний.