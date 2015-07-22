Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля 2015, 01:10

Транспорт

На Ленинградском направлении 23 июля изменится расписание электричек

Фото: m24.ru /Михаил Сипко

23 июля на Ленинградском направлении частично изменится расписание движения электричек, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

График движения поменяли на участке Москва -Тверь (станция Конаково) и обратно. Это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры.

Некоторые электрички отменены, у других изменилось время остановок и пути следования. Вся необходимая информация размещена на станциях и вокзалах и в пригородных поездах.

Также расписание можно увидеть на сайте министерства транспорта Московской области, Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний.

Сайты по теме


электрички Подмосковье жд расписание ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика