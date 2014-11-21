На четырех направлениях МЖД временно изменится расписание движения электричек

Фото: m24.ru

Из-за проведения ремонтных работ на четырех направлениях Московской железной дороги - Белорусском, Казанском, Ярославском и Киевском - временно изменится расписание движения пригородных поездов, сообщает пресс-служба МЖД.

На Белорусском направлении с 24 ноября по 5 декабря отменят ряд электричек, курсирующих на участках Дорохово – Можайск – Бородино, Голицыно – Кубинка-1, Кубинка-1 – Можайск.

На Киевском направлении 27 и 28 ноября из расписания выведут некоторые пригородные поезда на участках Бекасово-1 – Нара, Апрелевка – Калуга-1, Апрелевка – Нара.

В те же дни - 27 и 28 ноября - железнодорожники отменят два электропоезда, которые курсируют по Ярославскому направлению МЖД. Изменения затронут электрички, которые ездят на участке Москва - Щелково, а также три "Спутника" Москва – Пушкино. Кроме того, 1 и 2 декабря будут отменены несколько электропоездов и "Спутников", курсирующих на участках Москва – Мытищи, Москва – Пушкино, Москва – Монино, Москва – Щелково, Москва – Зеленый Бор.

На Казанском направлении МЖД с 28 по 30 ноября, 2 декабря, а также с 4 по 14 декабря выводятся из расписания две электрички на участке Узуново – Рязань-1 (отправлением со станции Узуново в 11.38 и отправлением со станции Рязань-1 в 13.07).

29 ноября, 5, 7, 9, 11, 13 декабря два пригородных поезда проследуют по укороченным маршрутам – будут выведены на участке Узуново – Макеево. Это электрички отправлением со станции Макеево в 15.51 и отправлением со ста Рязань-1 в 15.07.

Кроме того, ряд пригородных поездов, курсирующих по указанным направлениям в дневные часы, будет отправляться и прибывать на станции несколько раньше или позже расписания. Со всеми изменениями в графике движения пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.

Напомним, что в Москве из-за ремонта 30 ноября отменят четыре аэроэкспресса до Шереметьева.

Кроме того, с 25 по 27 ноября в связи с проведением ремонтных работ изменится расписание движения электричек на Ленинградском направлении.