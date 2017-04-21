Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля 2017, 16:52

Транспорт

Изменения в расписании ночных электричек на Горьковском направлении отменили

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Изменения в расписании ночных электричек на Горьковском направлении МЖД отменяются 22–23 апреля, сообщает Агентство "Москва".

В эти дни электропоезда будут курсировать по обычному расписанию. О новых сроках ремонтных работ будет объявлено дополнительно.

Ранее сообщалось, что расписание поездов на Горьковском направлении изменится с 20:40 22 апреля по 8:40 23 апреля из-за работ на третьем главном пути станции "Кусково".

На Ярославском направлении МЖД также ожидаются изменения из-за ремонта пути. С 21:00 22 апреля по 13:00 23 апреля на перегоне Пушкино – Мытищи отменяется 11 поездов, у семи сокращается маршрут следования и у 14 электричек поменяется время отправления и прибытия.

Расписание движения 37 поездов изменится с 00:01 23 апреля и по 23:59 31 мая.

С 11 апреля поменялось расписание электричек на Казанском направлении. Действовать изменения будут до 26 апреля и коснутся только будних дней.

электрички ЦППК Горьковское направление ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика