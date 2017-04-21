Изменения в расписании ночных электричек на Горьковском направлении отменили

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Изменения в расписании ночных электричек на Горьковском направлении МЖД отменяются 22–23 апреля, сообщает Агентство "Москва".

В эти дни электропоезда будут курсировать по обычному расписанию. О новых сроках ремонтных работ будет объявлено дополнительно.

Ранее сообщалось, что расписание поездов на Горьковском направлении изменится с 20:40 22 апреля по 8:40 23 апреля из-за работ на третьем главном пути станции "Кусково".