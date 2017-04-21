Изменения в расписании ночных электричек на Горьковском направлении отменили

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Изменения в расписании ночных электричек на Горьковском направлении МЖД отменяются 22–23 апреля, сообщает Агентство "Москва".
В эти дни электропоезда будут курсировать по обычному расписанию. О новых сроках ремонтных работ будет объявлено дополнительно.
Ранее сообщалось, что расписание поездов на Горьковском направлении изменится с 20:40 22 апреля по 8:40 23 апреля из-за работ на третьем главном пути станции "Кусково".
Расписание движения 37 поездов изменится с 00:01 23 апреля и по 23:59 31 мая.
С 11 апреля поменялось расписание электричек на Казанском направлении. Действовать изменения будут до 26 апреля и коснутся только будних дней.