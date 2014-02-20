На Тверском направлении МЖД меняется расписание электричек

На Тверском направлении возможны отмены и переносы электричек

На Тверском направлении Московской железной дороги до 23 февраля будет изменен график движения поездов. Как сообщает телеканал "Москва 24", там строят еще один главный путь.

Железнодорожные службы просят пассажиров следить за возможными отменами и переносами поездов, следующих в Крюково, Конаково, Клин и Тверь.

По мнению железнодорожников, строящийся путь увеличит пропускную способность дороги, и по ней пустят дополнительные скоростные поезда.

Напомним, также из-за ремонта измененное расписание поездов действует на Горьковском направлении. По 21 февраля с 10.00 до 16.00 по будням ведутся работы на втором главном пути перегона Фрязево-Электросталь. В связи с этим электропоезда №№ 6616 и 6625, курсирующие по направлению Москва-Захарово, следуют по укороченному маршруту до Ногинска.