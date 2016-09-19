Платформу станции "Солнечная" закроют с 26 сентября

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Одна из платформ железнодорожной станции Солнечная закроется в связи со строительством одноименного ТПУ с 26 сентября, сообщает пресс-служба ОАО "ЦППК".

Изменится расписание движения поездов на Киевском направлении Московской железной дороги. По пути в область пассажиры смогут сесть на поезд и высадиться из него на платформе №1, составы, движущиеся в столицу, примут и высадят людей на платформе №3. Тем, кто едет в поезде до станции Новопеределкино, также придется пользоваться платформой №3, а на маршруте Москва – Солнечная – платформой №1.

Путь, с которого отправляются электрички, будут объявлять в голосовых сообщениях на станциях.