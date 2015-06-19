На Ленинградском направлении 20-22 июня изменится расписание электричек

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

С 20 по 22 июня включительно на Ленинградском направлении частично изменится расписание движения электричек, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

Изменения произойдут из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры. Так, расписание поменяется на следующих направлениях:

Москва – Тверь (Конаково);

Тверь (Конаково) – Москва.

Пассажиров просят следить за расписанием, чтюы правильно рассчитывать время своей поездки и выбирать наиболее подходящую им по времени электричку. Подробнее об изменениях в расписании движения пригородных электричек можно узнать на сайте Министерства транспорта Московской области.

Ранее сообщалось, что с 16 июня по 21 августа на Казанском направлении поменяется расписание ряда электричек.

Изменения произойдут из-за ремонта платформы № 8 на станции Москва – Пассажирская Казанская. Ознакомиться с новым расписанием можно на сайте компании.

Кроме того, Центральная ППК вводит новые поезда на Белорусском и Киевском направлениях в дни, когда пройдет Международный форум "Армия 2015". Дополнительные поезда будут курсировать с 16 по 19 июня включительно.

Так, четыре поезда назначаются на Белорусском направлении, на Киевском направлении вводится один поезд и продлеваются маршруты трех поездов.