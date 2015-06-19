Форма поиска по сайту

19 июня 2015, 05:37

Транспорт

На Ленинградском направлении 19 июня изменится расписание электричек

Фото: m24.ru /Михаил Сипко

19 июня на Ленинградском направлении частично изменится расписание движения электричек, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

Изменения произойдут из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры. Так, расписание поменяется на следующих направлениях:

  • Москва – Тверь (Конаково);
  • Тверь (Конаково) – Москва.

Как уточняется в материале, на участке Москва – Тверь (Конаково) на отрезке Крюково – Тверь отменят поезда отправлением в 9.27, 10.54, 11.20 и другие. На участке Тверь (Конаково) – Москва на отрезке Тверь – Крюково отменят поезда отправлением 13.16, 15.44 и другие.

электрички Подмосковье жд расписание ж/д и вокзалы мо

