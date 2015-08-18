Движение электричек на Ленинградском направлении восстановлено

Движение поездов на Ленинградском направлении восстановлено

График движения электричек на участке Москва-Тверь Ленинградского направления Октябрьской железной дороги полностью восстановлен. Сбои движения поездов произошли из-за хищения электрокабеля, сообщает Агентство "Москва".

Сегодня в 4.00 на участке Москва Пассажирская – Москва Товарная Октябрьской железной дороги сотрудники РЖД обнаружили, что неизвестные украли порядка 200 метров кабеля. Это привело к отключению световой сигнализации, управляющей движением поездов.

В результате на Ленинградском направлении был сбой в графике движения пригородных электричек, а также поездов дальнего сообщения, проходящих по главному ходу Москва – Санкт-Петербург.

На Октябрьской железной дороге был создан оперативный штаб по устранению последствий кражи кабеля, после чего начались восстановительные работы.