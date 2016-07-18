Форма поиска по сайту

18 июля 2016, 14:19

Транспорт

17-летний зацепер упал с электрички Москва – Петушки

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Следователи Подмосковья проводят проверку по факту травмирования 17-летнего подростка, который сорвался с электрички Москва – Петушки, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, вечером 15 июля подросток упал с электрички Горьковского направления МЖД в районе станции "Вохна", когда занимался зацепингом. С тяжелыми травмами его госпитализировали.

Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Центральная пассажирская пригородная компания (ЦППК) и транспортная полиция примут участие в рейдах по борьбе с зацепингом.
Ловить экстремалов будут с 15 по 30 июля.

Рейды будет сопровождать информационная кампания. Среди граждан распространят памятки и плакаты о безопасности. В столичных и подмосковных школах прочитают лекции и покажут фильмы о последствиях зацепинга.

