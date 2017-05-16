Сбой в движении поездов произошел на Казанском направлении МЖД

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Движение поездов на Казанском направлении МЖД задерживается, сообщает Агентство "Москва". Уточняется, что сбой произошел из-за незапланированной остановки грузового состава на перегоне Рыбное – Дивово, который пассажирским поездам пришлось объезжать по соседнему пути.

С увеличенными интервалами ходят несколько электричек, выполняющих рейсы со станций "Рязань-1", "Голутвин" и "Пл. 88 км" в Москву, а также пассажирские поезда №137 Самара – Москва, №131 Орск – Москва, №385 Адл­ер –

Москва и №65 Тольятти – Москва.

Электрички отклоняются от графика на время от 15 минут до 1 часа 50 минут, пассажирские поезда – от 10 до 30 минут.

