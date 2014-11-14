На Савеловском и Казанском направлениях МЖД меняется расписание поездов

На Савеловском и Казанском направлениях изменится расписание поездов

На двух направлениях МЖД – Савеловском и Казанском – из-за ремонта меняется расписание некоторых электричек, сообщает пресс-служба железной дороги.

На Казанском направлении с 18 по 25 ноября будут ремонтировать первый главный путь перегона Щурово – Луховицы. В связи с этим из расписания выводятся два поезда: отправлением в 7.03 со станции Рязань-1 и в 8.15 со станции Дивово.

При этом несколько электричек будут отправляться раньше или позже. Например, экспресс №7043 из Рязани в Москву будет отходить не в 11.20, а в 14.04. Кроме того, по временному расписанию проследуют две электрички Голутвин – Рязань-1: №6010 отправится в 5.30 вместо 6.27, а №6014 - в 9.23 вместо 8.13.

Добавим, что 20 и 21 ноября пройдут работы на втором главном пути у станции Листвянка, и поэтому по два поезда, курсирующих на участках Рязань-1 – Перевлес и Ясаково – Перевлес, отправятся раньше графика: №6022 отправится из Рязани в 7.40 вместо 8.20, №6023 со станции Перевлес – в 10.32 вместо 11.22, №6370 со станции Ясаково – в 09.55 вместо 10.48 и №6371 со станции Перевлес – в 8.55 вместо 9.35.

На Савеловском направлении с 17 по 21 ноября работы пройдут на перегоне Каналстрой-Вербилки, поэтому четыре дневных электрички проследуют по укороченному маршруту. Они не будут курсировать на участках Каналстрой – Дубна (поезда отправлением из Москвы в 13.47 и из Дубны в 13.46) и Каналстрой – Савелово (из Москвы в 14.19 и из Савелово в 15.34).

Ранее M24.ru сообщало, что с 25 по 27 ноября в связи с проведением ремонтных работ изменится расписание движения электричек на Ленинградском направлении.

МЖД просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учетом изменений в графике. Обновленное расписание есть на платформах.