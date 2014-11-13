На Савеловском направлении произошел сбой в движении электричек

Фото: M24.ru

Из-за повреждения контактного провода на Савеловском направлении произошел сбой в движении поездов. Неполадка была устранена, сейчас электрички ходят по расписанию, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-служба МЖД.

"В 10.46 железнодорожники завершили восстановительные работы в районе станции "Лобня", - отметил собеседник Агентства.

Напомним, что повреждение провода привело к временной приостановке движения электричек на одном из путей из Москвы.

Так, из Москвы с отклонением от графика отправились три аэроэкспресса и несколько пригородных электричек. Задержка в расписании составила от 10 до 20 минут. При этом в столицу электропоезда следовали по расписанию.