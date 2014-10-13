14 октября меняется расписание электричек на Ленинградском направлении

Фото: ТАСС/Елена Пальм

С 14 по 20 октября в связи с плановым ремонтом железнодорожных путей частично изменится расписание пригородных электропоездов на Ленинградском направлении на участке Москва-Тверь (Конаково), сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.

В эти дни, кроме 17 октября отменены поезда Москва-Клин отправлением в 13.34, Москва-Подсолнечная, отправлением в 14.27 и 15.27. Кроме того, 14, 15 и 16 октября отменена электричка Москва-Крюково отправлением в 13.07, 16.04 и 16.42.

"Реконструкция и ремонт железнодорожной инфраструктуры нужны для обеспечения рабочего состояния и хорошей пропускной способности пригородных железных дорог и электропоездов" , – отметил министр транспорта Московской области Александр Зайцев.

С информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на информационных стендах на станциях и вокзалах, на сайтах министерства транспорта Московской области, Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний, а также по телефону Единого информационно-сервисного центра "РЖД": 8-800-775-00-00.