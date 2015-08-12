Сбой в движении поездов произошел на Ярославском направлении

Электрички Ярославского направления следуют с опозданием

Сбой в движение поездов произошел на Ярославском направления железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.

"В 11.06 на станции "Мытищи" в результате проведения сторонней организацией строительных земельных работ были повреждены кабели", – рассказали в пресс-службе. В результате инцидента светофоры показывают красный свет.

Движение на участке не остановлено, оно осуществляется по специальному режиму с ограничением скорости. Специалисты устанавливают причины произошедшего.

Поезда Ярославского направления следуют с отставанием от графика из Москвы и обратно от 6 до 30 минут.

"Столичные железнодорожники предпринимают все возможное для нормализации движения поездов на Ярославском направлении и планируют завершить восстановительные работы в кратчайшие сроки", – подчеркнули в МЖД.

Ранее m24.ru сообщало, что на Казанском направлении Московской железной дороги задерживались электрички. Причиной стала неисправность поезда на станции Электрозаводская.

Кроме того, в начале месяца в связи с ЧП два пригородных электропоезда двигались с отставанием от графика в 20 минут. Тогда причиной опоздания послужило ДТП – электричка сбила двух мужчин в Подмосковье.

Машинист поезда Икша-Кубинка при подъезде к платформе Водники Савеловского направления МЖД заметил двух людей, которые спрыгивали с платформы на пути прямо перед поездом.

Он применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния наезда избежать не удалось. Травмированных мужчин госпитализировали.