12 мая 2017, 10:53

Электрички Белорусского направления МЖД задерживались утром 12 мая

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Ряд пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги следовали с увеличенными интервалами после того, как одному из пассажиров потребовалась срочная медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

12 мая в 06:58 электропоезд № 6212, следовавший по маршруту Звенигород – Большая Волга, остановили на станции Одинцово. Одному из пассажиров электрички стало плохо в пути, и сотрудники МЖД вызвали к месту остановки поезда бригаду скорой помощи.

Прибывшие на станцию Одинцово врачи оказали необходимую помощь пассажиру, и в 07:19 пригородный поезд отправился дальше с опозданием на 21 минуту.

Временная остановка электропоезда привела к тому, что еще несколько электричек по направлению из области в столицу, включая диаметральные, задерживались в среднем на 20 минут.

Как уточнили в пресс-службе МЖД, график движения электричек уже вошел в норму.

