Электрички задерживаются на МЖД из-за наледи на проводах

Электрички Смоленского и Киевского направлений Московской железной дороги задерживаются в связи с образовавшейся на контактных проводах наледью, передает телеканал "Москва 24".

По данным управления МЧС Подмосковья, задерживается восемь пригородных электропоездов в обоих направлениях. Опоздание составляет от 10 до 40 минут. Затруднения возникли и у десяти поездов дальнего следования в сторону Москвы от десяти минут до двух часов.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, задерживаются и электрички на линии Москва – Тверь. Они следуют с опозданием от 15 минут до часа. Затруднения возникли на участке Клин – Москва.

"Ласточки" от Москвы до Крюково ходят согласно расписанию, от станции Крюково до станции Тверь и обратно – без промежуточных остановок.

Специалисты железной дороги стараются вернуть поезда в график. На участке Москва – Тверь работают специальные локомотивы, оборудованные устройствами, для устранения обледенения на контактной сети.

Неблагоприятные погодные условия сохраняются в столичном регионе второй день. В четверг, 10 ноября в городе прошли ледяные дожди . Метеорологи предупреждали в возможном образовании наледи на электросетях, деревьях и металлических конструкциях. За двое суток в городе должно выпасть порядка 60 процентов месячной нормы осадков.

Аэрофлот отменил более 80 рейсов из-за погоды в столице и Подмосковье. Все службы города были переведены в усиленный режим работы.

В пятницу, 11 ноября днем ожидается потепление и дождь. А вечером возможны заморозки и образование наледи на дорогах.