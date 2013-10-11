На участке Москва - Крюково с 14 по 18 октября отменяются 7 электричек

Фото:ИТАР-ТАСС

На участке Москва-Крюково Октябрьской железной дороги с 14 по 18 октября отменяются 7 электричек в связи с проведением работ по вводу в эксплуатацию 4-го главного железнодорожного пути.

Как уточнили в пресс-службе подмосковного Минтранса, в течение 5 дней с 13.43 до 16.36 будут отменены электропоезда, следующие до станций "Тверь", "Крюково", "Конаково ГРЭС", "Клин" и "Подсолнечная".

Для поездок в период отмены поездов Минтранс предлагает пассажирам воспользоваться автобусами, следующими от станции метро "Речной вокзал": № 234 (до микрорайона Новогорск), №344 (до платформы Левобережная), №350 (до станции "Менделеево"). Также ходят автобусы №368 (до станции "Долгопрудная"), №70 и 482 (до микрорайона Сходня), №443 (до улицы Дружбы), № 437(до города Клин) и №400м и 431м до Зеленограда.

При проезде от станции метро "Планерная" жители могут воспользоваться автобусными маршрутами №383 (до улицы Дружбы), №434 (микрорайон Новогорск), №469 (до станции "Химки"), и №484 (до микрорайона Подрезково).

Также автобус 440, следует от метро "Войковская" до Солнечногорска, №472 (от станции "Долгопрудная" до метро "Сходненская") и №319 (от станции "Истра" до "Крюково")

Кроме того, от метро "Тушинская" ходят маршруты №460 и 479 до Зеленограда и №707м от метро "Сходненская" до "Крюково".

Напомним, что вечером 27 сентября на участке Москва - Химки Октябрьской железной дороги были отменены 40 электричек. В результате сокращения рейсов в вагонах поездов началась давка.

В результате межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку инцидента. Также о намерении разобраться в ситуации заявил подмосковный Минтранс.