На станциях МЖД в марте обновят почти 30 билетопечатающих автоматов

Фото: ИТАР-ТАСС

С 11 по 14 марта на железнодорожных станциях Москвы заменят 29 устаревших билетопечатающих автомата на новые, информирует пресс-служба ОАО "Центральная ППК".

"В рамках программы замены устаревших билетопечатающих автоматов (БПА) ОАО "Центральная ППК" на этой неделе заменит 10 автоматов на Ярославском вокзале, 11 – на ст. Лосиноостровская, 8 – на ст. Тушино", - говорится в сообщении.

Добавим, что в июне этого года с помощью БПА можно будет оформить абонемент на транспортную карту, абонемент "на количество поездок", льготный билет на соцкарту, а также оплатить проезд в электричке с помощью банковской карты.