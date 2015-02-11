Малое кольцо МЖД запустят в тестовом режиме в этом году

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Ввод Малого кольца столичной железной дороги будет закончен в 2015 году, заявил на российском инвестиционно-строительном форуме заммэра по вопросам градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, передает корреспондент M24.ru.

Как отметил чиновник, МКЖД идет через промышленные зоны и станет стимулом для развития жилья. Ранее сообщалось, что в 2015 году пустят тестовые поезда, регулярное сообщение начнется в 2016 году.

Кроме того Хуснуллин отметил, что выдача банковских гарантий тормозит привлечение подрядчиков, поэтому "будем открывать счета у подрядчиков в казначействе и финансировать напрямую, без банковских гарантий".

Напомним, всего на МКЖД будет 31 станция. Запуск пассажирского движения по кольцу позволит соединить метро с железной дорогой. Планируется, что дополнительным транспортно-пересадочным контуром ежегодно будут пользоваться более 250 миллионов пассажиров.

При этом в ходе укладке путей будет применяться бесстыковая технология монтажа рельсов. Шум из-за этого снизится, даже несмотря на то, что движение пассажирских поездов будет интенсивнее нынешнего грузового.

От жилых массивов железную дорогу будут ограждать шумопоглощающими панелями. Также в планах запустить электропоезд "Ласточка".