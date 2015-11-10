Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В ТиНАО могут запустить скоростные электрички на Киевском и Курском направлениях Московской железной дороги, сообщил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, первым этапом планируется увеличить количество электричек. Вторым этапом будет строительство дополнительных путей.

"Конечно же, там будут использоваться скоростные поезда по типу, как сегодня ходят в Крюково. Это фактически будет наземное метро. Ну и когда-то мы дойдем до развития Большого московского кольца железной дороги", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

Напомним, движение новых скоростных составов "Ласточка" на участке Москва – Крюково – Тверь было запущено 1 октября. Они способны развивать скорость до 160 километров в час. В результате, время в пути сократилось в два раза – с 57 до 25 минут.

Новые поезда до Зеленограда

До Крюково стоимость билета составляет 160 рублей, а по маршруту из Москвы в Тверь – 400 рублей. Пассажиры также могут купить три вида абонементных билетов: на пять рабочих дней, на месяц по рабочим дням и на полный календарный месяц. При наличии абонемента скидка на проезд составит от 20% до 40% от стоимости билета.

По маршруту Ленинградский вокзал – Крюково курсирует 30 пар экспрессов в сутки, в том числе 22 пары до Крюково и восемь пар до Твери. Общее число поездов увеличилось с 84 до 114 пар в сутки.

Ранее m24.ru сообщало, что в декабре частота движения экспрессов будет увеличена до 43 пар в сутки, в том числе 30 пар до Крюково и 13 пар до Твери, а общее число поездов увеличится со 114 до 127 пар в сутки.