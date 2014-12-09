Под Новый год в столице могут запустить дополнительные электрички

Фото: M24.ru

Под Новый год могут запустить дополнительные электрички, сообщает Агентство "Москва".

По словам директора Центральной пригородной пассажирской компании Максима Дьяконова, 29 и 30 декабря ожидается наибольшее количество пассажиров, а в сами новогодние праздники пика не будет, потому что пассажиры предпочитают проводить это время в кругу семьи.

Отметим, общественный транспорт столицы поменяет режим работы в новогоднюю ночь. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать до трех часов ночи.

"Традиционно к Новому году будет издан приказ департамента транспорта. Транспорт будет работать до 03.00, а в 04.30 1 января 2015 года первые рейсы будут идти в рамках текущего расписания следующего года", - сообщил гендиректор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.