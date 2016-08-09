Мужчина спрыгнул с моста на электричку и сломал ноги

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мужчина спрыгнул на электричку с пешеходного моста и сломал обе ноги. Инцидент произошел на северо-востоке столицы в районе железнодорожной станции Бескудниково, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия специалисты МЧС сняли пострадавшего с крыши вагона и передали работникам скорой помощи.

На движение пригородных и пассажирских поездов инцидент не повлиял.

В начале августа на крыше электрички, следовавшей из Сергиева Посада в Москву, было обнаружено тело подростка, погибшего в результате удара током.

Несчастный случай произошел около станции Хотьково. На место были вызваны представители органов внутренних дел, МЧС и медики. До окончания следственных мероприятий движение электропоездов на Ярославском направлении было организовано по другому пути.