В движении "Аэроэкспрессов" во Внуково произошел сбой

На Киевском направлении московской железной дороги (МЖД) произошел сбой в движении четырех "Аэроэкспрессов" и 12 пригородных электричек из-за остановки состава на перегоне Солнечная – Внуково, сообщили в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 10.20 на перегоне Солнечная – Внуково Киевского направления МЖД из-за неисправности электросекции был остановлен состав, следовавший без пассажиров из Москвы в Апрелевку. Движение поездов на этом участке было организовано по одному пути вариантным графиком. В 11.30 электропоезд бы отправлен в депо для осмотра и выяснения неисправности", – рассказали представители железной дороги.

Из-за неполадки в пути следования задержались на 10–12 минут четыре аэроэкспресса – три из них направлялись в аэропорт Внуково и один – в Москву. Опоздали в свои пункты назначения еще 12 пригородных электропоездов. С задержкой на 10 и 13 минут прибыли на Киевский вокзал Москвы пассажирские поезда из Николаева и Львова.

"Диспетчерским аппаратом МЖД предпринимаются все меры для скорейшего ввода в график поездов, следующих на Киевском направлении", – добавили в пресс-службе.

Напомним, последний сбой в движении "Аэроэкспрессов" произошел в июне 2015 года. С опозданием прибывали поезда в аэропорт "Шереметьево". Причиной сбоя стала авария в районе платформы Марк, где повредили кабель, работы на путях велись несанкционированно. Задержки составили от 15 до 30 минут.

Перевозчик выплатил компенсации пассажирам, опоздавшим на смолеты из-за технических неполадок.