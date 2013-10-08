Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября 2013, 20:53

Транспорт

Прокуратура начала проверку по факту отмены поездов в Химках

Фото:ИТАР-ТАСС

Межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку сообщений СМИ об осложнении транспортной ситуации на железнодорожном участке Москва-Крюково.

Ранее о своем намерении обратиться в прокуратуру для проверки инцидента на перегоне Москва-Химки заявил подмосковный Минтранс.

Суть претензии заключается в нарушении перевозчиком графика движения поездов, а также в несоблюдении условий безопасности перевозок, сообщили в пресс-службе министерства.

Ссылки по теме


Напомним, что в конце сентября на участке "Москва - Крюково - Тверь" были увеличены интервалы движения поездов из-за реконструкцией путей.

Вечером 27 сентября на участке Москва - Химки Октябрьской железной дороги были отменены 40 электричек. В результате сокращения рейсов в вагонах поездов началась давка.

В интернете появились видеоролики, на которых заметно, как люди штурмом брали вагоны, с трудом пробивались на выход и пропускали свои станции. Отдельные "изобретательные" пассажиры ехали в проемах между вагонами или уцепившись за хвост состава.

Из-за скопившихся на платформах людей машинисты по несколько минут не могли закрыть двери.

После инцидента железнодорожники принесли пассажирам извинения.

Сайты по теме


электрички следствие Химки давка проверка ж/д и вокзалы мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика