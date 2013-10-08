Прокуратура начала проверку по факту отмены поездов в Химках

Фото:ИТАР-ТАСС

Межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку сообщений СМИ об осложнении транспортной ситуации на железнодорожном участке Москва-Крюково.

Ранее о своем намерении обратиться в прокуратуру для проверки инцидента на перегоне Москва-Химки заявил подмосковный Минтранс.

Суть претензии заключается в нарушении перевозчиком графика движения поездов, а также в несоблюдении условий безопасности перевозок, сообщили в пресс-службе министерства.



Напомним, что в конце сентября на участке "Москва - Крюково - Тверь" были увеличены интервалы движения поездов из-за реконструкцией путей.

Вечером 27 сентября на участке Москва - Химки Октябрьской железной дороги были отменены 40 электричек. В результате сокращения рейсов в вагонах поездов началась давка.

В интернете появились видеоролики, на которых заметно, как люди штурмом брали вагоны, с трудом пробивались на выход и пропускали свои станции. Отдельные "изобретательные" пассажиры ехали в проемах между вагонами или уцепившись за хвост состава.

Из-за скопившихся на платформах людей машинисты по несколько минут не могли закрыть двери.

После инцидента железнодорожники принесли пассажирам извинения.