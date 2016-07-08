В Подмосковье мужчину насмерть сбила электричка

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Житель Подмосковного Чехова погиб под колесами электрички. Как сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, погибший пытался забраться на платформу с путей перед приближающимся поездом.

Трагедия произошла на станции Чехов Курского направления МЖД 7 июля около 22:00. По предварительным данным, 30-летний мужчина направлялся в Серпухов. Он проник на железнодорожные пути, с которых попытался забраться на платформу перед приближающимся поездом сообщением Москва – Тула, но не успел этого сделать и был травмирован. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смерти 30-летнего жителя г. Чехов на железной дороге.

В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.