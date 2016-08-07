Молния попала в электричку в подмосковном Электрогорске

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Молния ударила в электричку в подмосковном Электрогорске, после чего состав загорелся, сообщает телеканал "Москва 24".
Инцидент произошел во время остановки электропоезда у платформы. В результате возгорания никто из пассажиров не пострадал.
Ранее m24.ru сообщало, что МЧС предупредил москвичей о дождях и грозах, которые будут сопровождаться сильным ветром. Непогода придет в город вечером 7 августа.
Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
Существует опасность подтопления отдельных территорий, затруднения движения транспорта. Возможны повреждения линий электропередачи, повреждение рекламных щитов и деревьев.