Молния попала в электричку в подмосковном Электрогорске

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Молния ударила в электричку в подмосковном Электрогорске, после чего состав загорелся, сообщает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел во время остановки электропоезда у платформы. В результате возгорания никто из пассажиров не пострадал.

Ранее m24.ru сообщало, что МЧС предупредил москвичей о дождях и грозах, которые будут сопровождаться сильным ветром. Непогода придет в город вечером 7 августа.

Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Существует опасность подтопления отдельных территорий, затруднения движения транспорта. Возможны повреждения линий электропередачи, повреждение рекламных щитов и деревьев.