На Ленинградском направлении планируют установить 16 билетопечатающих автоматов

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В 2015 году на станциях Ленинградского направления Октябрьской железной дороги в Подмосковье планируют установить 16 билетопечатающих автоматов. Сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.

В ведомстве отметили, что в прошлом году на этом направлении установили 13 таких устройств. Сейчас там работает 28 билетопечатающих автоматов.

В январе 2015 года пассажиры оформили на подмосковных станциях Ленинградского направления около 100 тысяч проездных с помощью билетопечатающих автоматов. В январе прошлого года с помощью этих устройств здесь было продано порядка 58 тысяч билетов.