В Подмосковье запустили бесплатные автобусы на время ремонта железной дороги

Фото: gazgroup.ru

Мострансавто запустило компенсационные автобусы в Московской области в связи с реконструкцией железной дороги на Рижском направлении, приводит слова генерального директора предприятия Александра Зайцева пресс-служба компании.

Работы ведутся на первом главном пути перегона Чисмена – Румянцево. С 1 по 11 июля отменили значительную часть пригородных поездов на участке от Рижского вокзала до станции Шаховская.

С 5 по 11 июля восемь автобусов большой вместимости перевезут пассажиров от железнодорожного вокзала в Волоколамске до автостанции Истра, а также от Шаховской до Истры. Еще три автобуса 5 и 7 июля будут курсировать из Люберец до железнодорожной платформы 88 километр в Воскресенске на Казанском направлении.

С пассажиров не будут брать дополнительную плату при предъявлении проездных документов на пригородные поезда. Планируется, что за время ремонтных работ компенсационные автобусы перевезут около 800 жителей Подмосковья.

Подробнее с автобусным расписанием пассажиры могут ознакомиться на сайте предприятия.