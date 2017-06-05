Форма поиска по сайту

05 июня 2017, 09:12

Транспорт

Поезда на ОЖД следуют с отставанием на 30 минут из-за технического сбоя

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Несколько поездов на Октябрьской железной дороге (ОЖД) отстают от графика из-за технического сбоя, сообщает пресс-служба ОЖД. Проблемы возникли на участке Сходня – Химки.

Составы следуют с задержкой до 30 минут. Сотрудники Октябрьской железной дороги делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить график движения.

Компания призвала пассажиров следить за объявлениями на станциях и вокзалах или на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" во вкладке "Фактическое движение поездов".

электрички Октябрьская железная дорога ж/д и вокзалы

Главное

